Фестиваль науки и технологий Geek Picnic стартовал в Москве

Каким станет человек под влиянием технологий, можно ли жить вечно и насколько проста и безопасна технология блокчейн прямо сейчас? Искать ответы на эти и другие вопросы в Москве собрались более десяти тысяч любителей науки и техники. 13 июля на Воробьевых горах открылся международный фестиваль Geek Picnic.

"Geek Picnic — это крупнейший в России опен-эйр науки и технологий, который собирает десятки тысяч посетителей", — объясняет генеральный директор Geek Picnic Марина Смирнова. "Аналогов ему нет. Есть, конечно, Пикник.Афиша, ВК-фест, Усадьба Jazz, но это фестивали музыкальные или со смешанным контентом".



Гостей Geek Picnic на площадке ждали активности для детей и взрослых, практические мастер-классы и научные головоломки. А в одной из центральных зон фестиваля расположился "молекулярный" шатер компании "Норникель", которая сегодня активно работает с большими данными на производстве, внедряет роботизацию, цифровое зрение и другие перспективные технологии.

"Технологии идут вперед, это радует", — говорит Юрий Шеховцов, директор департамента инновационных технологий компании "Норникель". "Люди становятся психологически все более ориентированными на технологии, обучение происходит по-другому, молодежь учится. Позитивный формат получился. Не для всех это, может быть, обычно, но очень хорошо, что мы его сделали".

Современные технологии вместе с гостями фестиваля обсуждали ученые мирового уровня, программисты и хедлайнеры мероприятия: известный художник science-арта Стеларк и британский геронтолог Обри Ди Грей. Кроме того, на территории развернулись зоны виртуальной реальности, интеллектуальных игр и разных образовательных лекториев.

Александр Беленов, блокчейн-евангелист, архитектор программно-аппаратных комплексов признается: "Если меня поняли, то я очень рад. Потому что я пытался простым языком рассказать о тех особенностях, которые связаны с технологией блокчейн. Очевидно, что это было по верхам, но с другой стороны, любую проблему можно запутать, а можно сделать понятной и простой".

Для более подробного изучения технологии блокчейн студентам, имеющим бакалавриат, "Норникель" предлагает обучение в магистратуре на базе МФТИ, где в основе программы будут лежать структура и правила работы существующих блокчейн-проектов, а также криптография, вопросы безопасности, разработки и интеграции программного обеспечения, математические основы технологии и теория игр.

Посетительница фестиваля Анфиса Павлова поделилась впечатлениями от Geek Picnic-2019: "Много классных лекториев, разные интерактивные зоны, а еще здорово, что свежий воздух, нет шума машин, ты ходишь и можешь найти интересные места, прям классно".

"Очень много народа, очень интересно действительно. И хочется посмотреть все", — отметил Эмиль Ильдаров.

Веселая музыка, общение между людьми и роботами, а также многочисленные интерактивы не оставили равнодушных среди посетителей Geek Picnic 2019. Организаторы обещают — в следующем году будут новые локации, герои и сюрпризы.