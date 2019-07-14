Welt о поставках С-400: Анкара прощается с Западом

В Турцию доставили новую партию компонентов зенитных ракетных систем С-400. В Анкаре приземлились еще три военно-транспортных самолета Минобороны России. Поставки С-400 в Турцию начались 12-го июля — по контракту, заключенному осенью 2017 года и в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стоимость поставок составляет 2,5 миллиарда долларов. Развертывание комплексов в стране должно начаться в октябре.

С-400 "Триумф" — новейшая система ПВО, предназначенная для поражения средств воздушного нападения и разведки, а также любых других воздушных целей.

Тем временем поставки С-400 продолжают обсуждать мировые СМИ. Так, немецкий политолог Томас Эгер в журнале "Фокус" назвал это триумфом Владимира Путина и геостратегической потерей для НАТО.

"Поставка первых компонентов систем и их сборка с помощью российских специалистов в Турции — это огромная победа Владимира Путина. Его международная репутация еще больше возросла", — пишет Эгер.

Автор подчеркивает: отношения между Анкарой и Вашингтоном далеки от идеала. И сделка по С-400 даже может привести к выходу Турции из НАТО, что станет огромной геостратегической потерей для альянса.

"Поставки российских комплексов состоялись, несмотря на сильное давление со стороны НАТО и Вашингтона", — уверены авторы Die Welt .

По их мнению, подобное произошло, потому что влияние Москвы в регионе значительно выше. Далее следует вывод: Анкара прощается таким образом с Западом. И это может стать точкой невозврата для Турции.



Авторы Le Journal de Montréal назвали действия США и вовсе некомпетентными. Они считают, Штаты пожинают плоды своей неумелой политики в регионе и тем самым раскалывают НАТО.



"Турция получила первые поставки грозного российского оружия: лучших в мире ракет. Правительство США в ярости и обеспокоенности. Почему именно США несут ответственность за ситуацию? НАТО рушится, пример тому – происходящее в Турции. Америка пожинает горькие плоды своей глупой и жадной политики в отношении арабского мира, Китая и России. К сожалению, лидеры США кажутся более неспособными исправить ситуацию, чем когда-либо", — указывается в статье.

О том, что альянс переживает не лучшие времена, говорят и турецкие эксперты. По их мнению, это результат ошибок американцев.

"Переговоры между Россией и Турцией по С-400 начались в 2016 году не при Трампе. А при Обаме, который вел свою политику в отношении Сирии. В турецком обществе после попытки переворота было разочарование, потому что американцы закрыли на все глаза. Штаты не смогли ответить на те угрозы, которые исходили из Сирии. И тогда Россия протянула руку Турции. Мы видим, что НАТО раскалывается. И это также раскол между Турцией и США", — уверен директор по науке института Анкары Осмен Серт.

Об ошибках администрации Обамы, кстати, говорил и Дональд Трамп. По его словам, штаты при Обаме сами отказывались продавать Турции свои ракеты. Поэтому Эрдоган обратился к России. Эксперты считают, что покупка С-400 — это поворот Анкары в сторону Москвы.

"Есть стратегическое и политическое обоснование, почему Турция приобрела российские системы. С 2016 года в Анкаре есть стремление к сотрудничеству в Евразийском пространстве. Поэтому многие рассматривают сделку по С-400 как смену политического курса. Так Турция пытается найти баланс в противовес Западу", — говорит руководитель турецкого Центра азиатско-тихоокеанских исследований Сельчук Колакоглу.

В Вашингтоне пока молчат. В пятницу, когда начались первые поставки С-400, Пентагон анонсировал брифинг. Но его не раз переносили, а потом и вовсе отменили. И по словам американских журналистов, сделано это было после вмешательства Белого дома. В то же время Bloomberg пишет, что администрация Трампа уже подготовила санкции против Турции и официально объявит их на следующей неделе.