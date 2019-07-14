Партия Саакашвили пожаловалась на блокировку пожертвований "ПриватБанком"

Член политсовета "Движение новых сил" Давид Сакварелидзе пожаловался подписчикам в Facebook на саботаж со стороны "ПриватБанка". Сакварелидзе заявил, что государственный банк блокирует все платежи "Движения" и не позволяет сторонникам партии делать пожертвования.

"На вопрос "А почему вы это делаете?", мы получаем ответ — "У нас такое указание от руководства", — заявил политик.

Сакравелидзе уточнил, что "Движение новых сил" имеет в "ПриватБанке" три счета, а перейти в другое финансовое учреждение оно просто не успело.

По указу президента Украины Владимира Зеленского внеочередные выборы в Раду пройдут 21 июля, пишет РИА Новости.