"Валенсия" заплатила 14,5 млн евро за переход нападающего "Сельты" Гомеса

Уругвайский нападающий "Сельты" Макси Гомес продолжит карьеру в "Валенсии". Форвард подписал соглашение с "летучими мышами", рассчитанное на пять лет – до июня 2024 года с суммой отступных в размере 140 миллионов евро.

Подробности перехода не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "кельты" выручили на продаже форварда порядка 14,5 миллионов евро.

Гомес – воспитанник уругвайского "Дефенсора", откуда летом 2017 года перешел в "Сельту" за четыре миллиона евро. В составе команды из Виго Гомес в минувшем сезоне принял участие в 36 играх во всех турнирах, забил 13 мячей, отдал пять голевых передач и заработал четыре желтых и одну красную карточку.

Напомним, ранее стало известно, что полузащитник сборной России Денис Черышев подписал трехлетний контракт с "Валенсией".