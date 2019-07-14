Блокада Крыма: Цеков ответил Мураеву

Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков поддержал точку зрения депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева, который заявил, что из-за блокад, устроенных киевскими властями, люди в Крыму перестали ассоциировать себя с Украиной.

Хотя, указал Цеков, за все годы независимости Украины, когда Крым находился в ее составе, у жителей полуострова формировалось негативное отношение к официальному Киеву.

"В составе независимой Украины в Крыму все разрушалось, Украина не относилась к нему как к своей территории", — отметил сенатор, слова которого цитирует RT.

А Россия для крымчан всегда была родиной, добавил он.

Он признал, что в словах украинского депутата есть доля правды, но более полной правдой, по мнению Цекова, было бы, если бы Мураев рассказал о настроениях крымчан, национальном составе Крыма и отношении к нему Украины.

Ранее в воскресенье депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал заявление Мураева о последствиях киевской блокады Крыма "банальностями".