Макрон понаблюдал за атомной "креветкой"

На верфи французской оборонной компании Naval Group в Шербуре вывели из сборочного цеха атомную подводную лодку Suffren — головной корабль серии из шести субмарин класса Barracuda. На церемонии присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и командующий ВМС страны адмирал Кристоф Празак.

"Барракудам" предстоит заменить на вооружении Военно-морских сил Франции не оправдавшие ожиданий подлодки класса Rubis. Французские военные рассчитывают принять Suffren на вооружение в следующем году.

Строительство этой подлодки запаздывает на годы, пишет The Drive: по условиям первоначального контракта, ее морские испытания должны были начаться в 2016 году, тогда же либо в 2017-м Suffren должны были передать французским ВМС. Однако Naval Group, которая в момент закладки этой подлодки в 2007 году еще носила название DCNS, согласилась на фиксированную сумму контракта. Сейчас общий бюджет программы строительства всех шести подлодок составляет примерно 10,2 миллиарда долларов — немного для современных боевых субмарин.

Главное достоинство нового класса субмарин — их малозаметность. На Suffren использовали водометный движитель, позаимствованное у норвежских подлодок X-образное хвостовое оперение и другие передовые технологии. Как заявляет директор программы Barracuda Винсент Мартино-Лагард, эти субмарины не громче "звуков океана или шума, производимого креветкой".