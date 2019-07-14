На Украине упал Ми-2

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила в воскресенье о крушении вертолета Ми-2 в Сумской области. Пилот погиб, пишет ТАСС.

Вертолет занимался обработкой полей химикатами около села Яблочное Великописаревского района.

Соответствующие службы выясняют причины падения Ми-2.