Джуканович пошел по стопам Порошенко

Президент Черногории Мило Джуканович, заявляя о том, что в стране нужно создать собственную автокефальную церковь, пытается повторить "подвиг" экс-президента Украины Петра Порошенко, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он отметил, что происходящее в Черногории вызывает глубокую тревогу у Русской православной церкви.

Кроме того, продолжил митрополит Иларион, Джуканович выступил инициатором законопроекта, по которому вся церковная собственность, приобретенная до 1918 года, должна быть национализирована. Цель такой национализации заключается в том, чтобы "отнять это имущество у канонической Черногорской церкви, которая является частью Сербского патриархата, и передать его той раскольничьей структуре, которая именует себя "Черногорской православной церковью", подчеркнул архиерей.

Митрополит Иларион указал, что черногорскую структуру "возглавляет лжемитрополит, там есть лжесвященники, и черногорское государство эту структуру, очень маргинальную, поддерживает".

Он выразил опасения в том, что, если эта поддержка продолжится, "черногорский раскол" может начать раздуваться так же, как в свое время случилось на Украине.

Русская православная церковь, по словам митрополита Илариона, сочла своим долгом выступить в защиту Сербской церкви в Черногории. "Мы возвышаем свой голос в защиту наших сербских братьев, которые хотят сохранить каноническую Черногорскую церковь в составе Сербской православной церкви", — заявил архиерей, слова которого цитирует РИА Новости.

Ранее Священный Синод Русской православной церкви выступил с заявлением, в котором призвал руководство Черногории прекратить дискриминацию и подрыв единства Сербской православной церкви. А митрополит Черногорский и Приморский Сербской православной церкви Амфилохий заявил, что Джуканович требует от церкви не вмешиваться в политику, а сам при этом старается церковь возглавить.