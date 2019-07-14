Вертолет Robinson рухнул в Подмосковье: есть жертвы

В Московской области упал вертолет Robinson. Жертвами крушения стали два человека.

Авиакатастрофа с участием винтокрылой машины произошла у Барского, что под Солнечногорском, уточняет ТАСС.

Как сообщает РИА Новости, это был частный вертолет. В МЧС трагедию назвали "жесткой посадкой".