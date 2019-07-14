Смертельное ДТП в Башкирии: перевернулся автобус с 39 пассажирами

Рейсовый автобус, в котором находились 39 пассажиров, опрокинулся в кювет в Архангельском районе Башкирии. В результате ДТП людей зажало в поврежденном транспортном средстве. Как передает "Интерфакс", погибли шесть человек, еще десять получили травмы.

Инцидент произошел с автобусом King Long XMQ на трассе между Уфой и Белорецком.

Следком России возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ. Уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате, передает ТАСС.