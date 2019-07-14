Жесткая посадка вертолета Robinson: погиб пилот, обучавший Путина

При крушении частного вертолета Robinson в Подмосковье, которое в МЧС России назвали жесткой посадкой, погиб руководитель Федерации сверхлегкой авиации РФ Игорь Никитин. Как сообщил вице-президент федерации Сергей Минигулов, именно он обучал президента страны Владимира Путина перед его полетом на дельтаплане с журавлями-стерхами в 2012 году.

"Никитин более года обучал главу страны летать на мотодельтпплане перед знаменитым полетом со стерхами", — приводит слова Минигулова ТАСС.

Он заявил, что Никитин был одним из лучших инструкторов в России, обучавших управлению дельтапланами. На этих аппаратах он начал летать еще студентом. В 1982 году Никитин вместе с коллегами построил один из первых мотодельтапланов в СССР, добавил Минигулов. Он отметил, что гибель летчика станет тяжелой утратой для всей российской легкой авиации.

Вертолет Robinson разбился в воскресенье, 14 июля, под Солнечногорском. Погибли два человека, одним из которых был Никитин.

По факту жесткой посадки частного вертолета следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По некоторым данным, вертолет вылетел с аэродрома Шевлино и должен был вернуться туда же. Аэродром малой авиации Шевлино расположен в 55 километрах от Москвы по Пятницкому шоссе.