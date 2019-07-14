Новак Джокович: я одержал одну из лучших побед в моей жизни

Сербский теннисист Новак Джокович в финале Уимблдона в пяти сетах обыграл швейцарца Роджера Федерера со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). После игры Джокович заявил, что одержал одну из лучших побед в своей жизни.

"Я рос с мечтой стать теннисистом и Уимблдон всегда был турниром, в котором я хотел участвовать, на котором я хотел когда-нибудь победить – приводит слова Джоковича Gotennis.Ru. – Я даже собрал этот кубок из разных штук в моей комнате и представлял, что буду стоять на Центральном корте с ним".

"Я одержал одну из лучших побед в моей жизни против одного из лучших игроков всех времен. Я очень уважаю Федерера﻿. Кажется, во время нашего матча весь стадион страдал. Мои родители тоже, но я рад, что они были здесь. Это мечта, спасибо вам", – подытожил Джокович.

Напомним, 32-летний теннисист в шестой раз принимал участие в финале Уимблдона и в пятый раз выиграл его. Теперь на его счету 75 трофеев, из которых 16 выиграны на турнирах "Большого шлема".