"Ахмат" с минимальным счетом переиграл "Краснодар" в первом туре РПЛ

В матче первого тура российской премьер-лиги (РПЛ) "Ахмат" на поле домашней "Ахмат Арены" в городе Грозный обыграл "Краснодар" с минимальным счетом – 1:0.

У победителей встречи единственный мяч на 28-й минуте забил Бернард Бериша, которому ассистировал Ризван Уциев. Стоит отметить, что Бериша мог открыть счет на десятой минуте, но не реализовал пенальти.

"Ахмат" с тремя очками поднялся на шестое место в турнирной таблице, а "Краснодар" расположился на 14-й строчке. В следующем туре грозненцы 21 июля в Екатеринбурге сыграют с "Уралом", а "быки" днем ранее на выезде встретятся с "Уфой".