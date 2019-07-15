Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении

В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.

Издание "Коммерсант" сообщает со ссылкой на источник в МВД России, что накануне оперативникам стало известно, что предприниматель, которого проверяли на причастность к масштабным аферам с кредитными средствами, планирует вылететь в Ниццу, где у него имеется недвижимость, и решили пресечь эту попытку. В свою очередь, представители "Нового потока" сообщили, что задержание Дмитрия Мазурова произошло в аэропорту Шереметьево по прилету в Москву из зарубежной командировки, подчеркнув при этом, что он никогда не скрывался от следствия, а 11 июля текущего года добровольно дал подробные пояснения и предоставил обширный пакет документов по всем интересующим следственные органы обстоятельствам.