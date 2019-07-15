В топ-10 рейтинга АТП вошли два российских теннисиста

Впервые с 2010 года в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТП) вошли два российских теннисиста – Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Так, россиянин Карен Хачанов поднялся с девятого на восьмое место, Даниил Медведев — с 13-го на 10-е, передает ТАСС.

Даниил Медведев вошел в топ-10 впервые в своей спортивной карьере и стал восьмым россиянином в истории в десятке лучших. Карен Хачанов находится в топ-10 с 10 июня текущего года, напоминает ТАСС.

Топ-10 рейтинга АТП по состоянию на 15 июля 2019 года:

1. Новак Джокович (Сербия) — 12415 очков;

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;

3. Роджер Федерер (Швейцария) — 7460;

4. Доминик Тим (Австрия) — 4595;

(5). Александр Зверев (Германия) — 4325;

6. Стефанос Циципас (Греция) — 4045;

7. Кэй Нисикори (Япония) — 4040;

8. Карен Хачанов (Россия) — 2890;

9. Фабио Фоньини (Италия) — 2758;

10. Даниил Медведев (Россия) — 2625