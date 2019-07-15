ДТП в Якутии унесло жизни трех человек

В Вилюйском районе Якутии в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли три человека. есть пострадавшие.

Трагический инцидент произошел на федеральной автодороге "Вилюй", где микроавтобус Toyota с пассажирами совершил лобовое столкновение с грузовиком Mitsubishi. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, передает ТАСС.