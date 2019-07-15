Тренер сборной России по волейболу: не ожидали, что сможем победить в Лиге наций

Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо после победы в финале Лиги наций против американцев признался, что в начале турнира не верил, что его команда может победить. Также финский специалист сообщил, что рад появлению новых игроков, способных выступать на высоком уровне.

"В начале матча у нас были проблемы в атаке, но мы смогли забить несколько важных мячей, когда это было необходимо. Мы играли как команда: верили и доверяли друг другу", – цитирует Саммельвуо ТАСС.

"В начале турнира мы не ожидали, что сможем победить. Сосредотачивались на том, чтобы улучшать свою игру от матча к матчу. Счастлив, что у нас есть новые игроки, способные играть на таком высоком уровне", – добавил главный тренер сборной России.

Напомним, что 15 июля в Чикаго российские волейболисты обыграли в финале команду США со счетом 3:1 и второй раз подряд стали победителями Лиги наций.