Главе "Нового потока" грозит 10 лет тюрьмы

Главу совета директоров компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова обвиняют в особо крупном мошенничестве. По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следователи ходатайствуют об аресте бизнесмена, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, Мазурова арестовали 13 июля в аэропорту Шереметьево. По данным следствия, он может быть причастен к краже 3 миллиардов долларов у Сбербанка, Промсвязьбанка и Альфа-банка. Также СМИ сообщили, что Мазуров хотел бежать в Ниццу. Однако в компании эту информацию опровергают.

Кроме того, в "Новом потоке" добавили, что за два дня до задержания Мазуров уже был в полиции, где ответил на все вопросы и предоставил все необходимые документы.

Группа компаний "Новый поток" занимается добычей, транспортировкой и переработкой нефти. Ей принадлежат НПЗ в Тюмени и Марий Эл.