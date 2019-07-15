Экс-глава Еврейской автономной области получил 4 года условно

Бывший губернатор Еврейской автономной области Александр Винников признан виновным в злоупотреблении полномочиями и покупке медицинской техники по завышенным ценам. Суд приговорил экс-главу региона к 4 годам тюрьмы условно, сообщает телеканал "Россия 24".

По условиям условного заключения, бывший чиновник не может никуда переехать, не предупредив соответствующие службы, а также обязан каждый месяц регистрироваться у инспекторов.

Напомним, Винников был губернатором ЕАО с 2010 по 2015 годы. В 2014 году чиновник заставил региональное управление здравоохранения купить оборудование для онкодиспансера дороже, чем оно стоило. Таким образом ущерб бюджету превысил 24 миллиона рублей.