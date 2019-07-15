На "сходке" криминальных авторитетов в Подмосковье задержан внук Деда Хасана

Сотрудники подмосковной полиции задержали участников так называемой "сходки" преступных авторитетов, собравшихся в одном из ресторанов в подмосковных Люберцах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, на "мероприятии" присутствовали "участники уголовно-преступной среды, занимающиеся криминальным покровительством предпринимателей".

Правоохранители доставили в отдел полиции 32 человека – на всех задержанных были составлены административные протоколы за "Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти".

Кроме того, стражи порядка установили их личности, провели дактилоскопирование и проверили мужчин на причастность к совершению различных преступлений.

По данным некоторых СМИ, в "сходке" принимал участие Иракли Усоян – внук известного криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, убитого в Москве в 2013 году.