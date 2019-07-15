Матвиенко: я не предлагала запретить мобильники в школах

Валентина Матвиенко не предлагала запретить мобильные телефоны в школах. Она только объявила о решении создать рабочую группу, которая займется разработкой мер по регулированию использования мобильников в школе, особенно в младших класса, пояснила спикер Совета Федерации на образовательном форуме "Территория смыслов".

Матвиенко уточнила, что пока не ясно, нужно ли создавать какие-либо ограничения на уровне страны или достаточно дать полномочия самим школам. Однако окончательное решение будет принято с учетом мнения учителей и общественности, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на Матвиенко.

Вместе с тем спикер отметила, что жалоб на телефоны много: школьники отвлекаются на них во время уроков, а на переменах сидят в смартфонах вместо того, чтобы общаться. Конечно, родители настаивают, что покупают своим детям телефоны ради безопасности. Однако для того, чтобы быть на связи, хватит и дешевого кнопочного устройства, уверена Матвиенко.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова пообещала в ближайший месяц подготовить предложение по ограничению телефонов в школах.