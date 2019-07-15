Под Воронежем на 5-летнюю девочку напал бешеный хорек

В деревне Ивницы, что под Воронежем, бешеный хорек напал на 5-летнюю девочку, гулявшую рядом с домом.

Он покусал ребенка и убежал. Девочка сразу рассказала родителям, а те обратились в больницу. Как сообщают "Вести. Воронеж", инцидент произошел еще 9 июля.

Вечером следующего дня хорек вернулся к тому же дому. В взрослым удалось поймать животное и убить, а затем отправить тушу в лабораторию на экспертизу.

Через несколько дней стали известны ее результаты: у хорька подтвердили диагноз "бешенство".

Покусанной им девочке делают необходимые прививки, жизни ее ничего не угрожает. На вакцинацию также направили ее мать, двух братьев и дедушку.

Кроме того, прививки делают животным, которые могли контактировать с бешеным хорьком.

В связи с зарегистрированным случаем бешенства в Ивницах губернатор региона Александр Гусев подпишет указ о карантине.