Мазуров не вернул Сбербанку почти двухмиллиардный кредит

Главу группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова подозревают в краже 1,8 миллиардов рублей у Сбербанка. Следователи уточняют, что он взял у банка кредит, после чего вместе с неизвестными лицами распределил деньги и долг финансовой организации не вернул, сообщает агентство РИА Новости.

Напомним, Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево. Сейчас защита бизнесмена просит освободить его под залог в размере 3 миллионов рублей.

Главу компании обвиняют в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, он мог украсть свыше 3 миллиардов долларов у Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют Банка.



Заявление на Мазурова в правоохранительные органы подал глава ПАО "Сбербанк" Герман Греф, уточняют журналисты.

Компания "Новый поток" занимается добычей, транспортировкой и переработкой нефти. Например, ей принадлежал Антипинский НПЗ, что в Тюменской области, и Марийский НПЗ, который находится в Марий Эл.

Весной 2019 года Антипинский нефтеперерабатывающий завод был признан банкротом и продан.