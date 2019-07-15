При купании в Лене двое детей утонули, четверо взрослых пропали

Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам выехали на место происшествия на реке Лене, где при купании погибли двое детей и пропало четверо взрослых.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в главном управления МЧС России по республике, отметив, что трагедия произошла недалеко от Якутска.

По одной из версий взрослые спасали детей.