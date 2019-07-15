Полиция задержала мужчину, пытавшегося продать похищенные колеса их же владельцу
39-летний житель Бийска обратился в полицию с заявлением о краже. Он утверждает, что неизвестные пытались продать ему его же покрышки, которые раньше были сворованы.
По словам мужчины, к нему на работу в шиномонтажную мастерскую подъехала иномарка, из которой вышли двое. Они предложили жителю Бийска приобрести колеса. В них мужчина узнал собственные покрышки. На его вопрос продавцам, откуда они взяли данное имущество, внятного ответа он не получил — преступники просто сели в автомобиль и уехали.
После инцидента мужчина поехал на свой садовый участок, где хранились запчасти. Там он обнаружил, что сарай вскрыт, а имущество украдено.
Оперативно-розыскные мероприятия позволили установить личность преступника. В совершении кражи подозревается 29-летний мужчина. Он признался в содеянном, а также написал явку с повинной. Похищенное имущество изъято и передано владельцу, сообщается на сайте Главного управления МВД РОСС по Алтайскому краю. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
В отношении грабителя возбуждено уголовное дело по пунктам "б", "в" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением ущерба).
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