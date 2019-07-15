Соболев о дубле в матче с ЦСКА: свою игру оценивать не буду, для этого есть тренер

В матче первого тура российской премьер-лиги "Крылья Советов" на своем поле обыграли ЦСКА со счетом 2:0. Автор двух мячей в ворота армейцев Александр Соболев поделился впечатлениями от победы над московской командой.

"Вся команда была одним целым. Во втором тайме нам было попроще, чем в первом. Забили гол и стало играть спокойнее, – приводит слова Соболева пресс-служба "Крыльев Советов". – Заслуженно победили и взяли три очка. Свою игру оценивать не буду, для этого есть тренер. Мы победили, доказав, что мы – команда. Будем стараться продолжать также. Все зависит от нас".

Помимо этого, Соболев заявил, что пенальти был сто процентов назначен справедливо, а также сообщил, что не ставит перед собой цель забить определенное количество мячей: "Главное, чтобы команда побеждала. Это лучшее, что может быть", – подытожил нападающий.

Напомним, подопечные Миодрага Божовича с тремя очками вышли на первое место в турнирной таблице, а армейцы расположились на 16-й строчке. В следующем туре "Крылья Советов" 20 июля примут тульский "Арсенал", а команда Виктора Гончаренко в тот же день в Москве сыграет с "Оренбургом".