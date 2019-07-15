Хоккеист "Спартака" Котляревский пойман с поддельными правами

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский пойман в Москве за рулем своего автомобиля BMW с поддельными водительскими правами.

Сотрудники ГИБДД остановили 22-летнего хоккеиста на Семеновском переулке для проверки документов. Как сообщает KP.RU, Котляревский предъявил водительские права, который вызвали подозрение. В результате экспертизы было выявлено, что документы поддельные.

В отношении Котляревского возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ – подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.

Напомним, в минувшем сезоне форвард в составе "Спартака" принял участие в девяти играх. Ранее Михаил защищал цвета "Салавата Юлаева".