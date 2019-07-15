Задержаны двое похитителей 27-летнего мужчины

Два жителя Нижегородской области задержаны по подозрению в похищении 27-летнего мужчины. С заявлением о похищении сожителя в полиции обратилась жительница Балахнинского района. Она же рассказала о том, что похитители, ее бывший муж и его знакомый, требуют за освобождение похищенного выкуп в 100 тысяч рублей.

Иномарку подозреваемых, в которой был и похищенный, полиция остановила на дороге Нижний Новгород – Иваново, сообщает пресс-служба главка МВД по Нижегородской области.

Возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "з" части 2 статьи 126 Уголовного кодекса России ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений"). Максимальное наказание за похищение человека с целью получения выкупа составляет 12 лет.