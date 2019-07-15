Американский баскетболист Джордан Мики покинул "Химки"

Американский баскетболист Джордан Мики покинул подмосковные "Химки" в связи с истечением срока действия контракта. Для 25-летнего форварда минувший сезон стал первым в Европе.

Ранее СМИ сообщили, о том Мики подпишет двухлетний контракт с мадридским "Реалом". На сегодняшний день испанский клуб эту информацию официально не подтвердил.

"Желаем игроку успешного продолжения карьеры! До встречи на площадке", – говорится на официальном сайте "Химок". В составе, которых Мики принял участие в 63 играх, набирая в среднем 14,7 очков.