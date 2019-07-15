Гол Кварацхелии спас "Рубин" от поражения в матче первого тура РПЛ с "Локомотивом"

В матче первого тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичный "Локомотив" сыграл вничью с казанским "Рубином". Встреча проходила на поле "РЖД Арены" в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Счет в игре на 66-й минуте открыл полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук, а у гостей спустя десять минут отличился Хвича Кварацхелия, перешедший этим летом в стан казанцев из "Локомотива".

Стоит отметить, что на 23-й минуте хавбек хозяев поля Антон Миранчук не реализовал пенальти.

Таким образом, "Локомотив" и "Рубин" поделили очки. Во втором туре чемпионата России подопечные Юрия Семина 21 июля примут "Тамбов", а "Рубин" в тот же день на выезде сыграет с московским "Динамо".