Французский голкипер Бенжамен Лекомт стал одноклубником Александра Головина

Голкипер "Монпелье" Бенжамен Лекомт продолжит карьеру в "Монако", 28-летний французский вратарь подписал соглашение с монегасками, рассчитанное на пять лет – до 30 июня 2024 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "паладины" выручили на продаже футболиста порядка 13,5 миллиона евро.

🧤 L’AS Monaco 🇲🇨 est heureux d’annoncer l’arrivée de @Benj_Lecomte 🇫🇷 en provenance de Montpellier. Le gardien de but s’engage pour 5⃣ saisons.



📄➡ https://t.co/I38o3Io4pv pic.twitter.com/coJjgOx3AJ — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 15 июля 2019 г.

Лекомт прошел через академию "Лорьяна", откуда летом 2017 года за 2,5 миллиона евро перешел в "Монпелье", в составе которого в минувшем сезоне принял участие в 38 играх во всех турнирах, пропустил 43 мяча и в 11 матчах отстоял на ноль.

Напомним, в "Монако" выступает полузащитник сборной России Александр Головин, который недавно удивил общественность, сменив свой имидж.