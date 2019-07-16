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16 июля 201900:23

Могерини: никто из участников СВПД не считает значительным несоблюдение сделки Ираном

Могерини: никто из участников СВПД не считает значительным несоблюдение сделки Ираном

Никто из участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не считает сокращение Тегераном своих обязательств значительным. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД в Брюсселе.

Также она рассказала, что Евросоюз планирует создать межбанковский механизм расчетов с Ираном более оперативным и удобным. Открыт он и для стран, не входящих в состав европейского сообщества. Главной темой этой встречи стали как раз отношения с Исламской Республикой. Участники сегодняшних переговоров выступили в поддержку ядерной сделки, передает телеканал "Россия 24".

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