"Ксенофоб и расист" Дональд Трамп оказался в эпицентре нового скандала
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала неприемлемыми высказывания Дональда Трампа о женщинах из демократической партии, которые родились не в США. Политик посоветовал им покинуть страну и вернуться на родину. К словам Мэй присоединился и канадский коллега Джастин Трюдо. Он заявил, что расовое разнообразие его страны - одна из ее сильнейших сторон.
Расист и ксенофоб – новые обвинения в адрес Трампа сыплются градом. Они заполонили первые полосы всех американских изданий. А все потому, что политик в очередной раз наступил на любимые грабли — Twitter. В публикации он в прямом смысле "отправил" женщин из Демократической партии с местом рождения в паспорте за пределами США на историческую родину строить экономику и политику за границами Америки.
So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 июля 2019 г.
Эти слова вызвали такую волну возмущения, что от объяснений не удалось сбежать даже на официальном мероприятии на совсем иную тему. Журналисты, перебивая друг друга, сперва подловили Трампа в кулуарах. А затем – и на самом выступлении. Попросили прокомментировать слова демократа Нэнси Пелоси о том, что всеми своими действиями он пытается "зачистить" страну от приезжих.
- Спикер палаты представителей сказала, что вы хотите сделать Америку снова белой. Это правда?
- Вообще, то заявление, которая сделала спикер, очень расистское. Очень.
- Но она сказала, что это хотите сделать вы.
- Все, что я сказал, — это то, что, если вы хотите покинуть страну, если вы тут несчастливы, вы можете уезжать.
Высказывание Трампа тут же подхватили демократы и начали продавливать идею о том, что у Америки нет будущего с политиком, который позволяет себе такие нелицеприятные высказывания. В число этих демократов как раз входят и женщины- политики с африканскими, латиноамериканскими и пакистанскими корнями. И все это звучит на фоне и без того яростной критики политики Трампа в отношении мигрантов. С конца прошлой недели в десятке американских городов проводят рейды по отлову и депортации нелегалов. Тем временем в команде Трампа решили развеять миф о расизме весьма своеобразно.
"В офисе Трампа есть азиатка, которая переехала в США. И его слова не касаются всех людей на планете. Это о конкретных представительницах конгресса", — отмечает начальник штаба вице-президента Майка Пенса Марк Шорт.
По мнению экспертов, все это в тандеме с любовью Трампа к публичным перепалкам может всерьез ударить по его рейтингу и репутации. Ведь не за горами выборы, до них осталось чуть больше года.
"Трамп повторяет свою классическую ошибку — он вступает в перепалку с противником. Лучше всего их игнорировать, чтобы выглядеть более импозантно и по-президентски. Через несколько дней все это уйдет, будет новый скандал. Ведь все время пресса и демократы ищут новые поводы", — комментирует ситуацию политолог Эдвард Лозанский.
Поводы долго искать не пришлось – журналисты CNN обвинили политика в намеренном завышении своего рейтинга среди республиканцев. Ранее Трамп триумфально заявил о том, что уровень его одобрения составляет целых 94 процента. И это выше, чем у Рональда Рейгана на пике его карьеры. Однако по данным репортеров, Трамп исказил сразу две цифры в этой статистике, добавив пару процентов себе и намеренно занизив ее у знаменитого предшественника.
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