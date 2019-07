"Ксенофоб и расист" Дональд Трамп оказался в эпицентре нового скандала

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала неприемлемыми высказывания Дональда Трампа о женщинах из демократической партии, которые родились не в США. Политик посоветовал им покинуть страну и вернуться на родину. К словам Мэй присоединился и канадский коллега Джастин Трюдо. Он заявил, что расовое разнообразие его страны - одна из ее сильнейших сторон.

Расист и ксенофоб – новые обвинения в адрес Трампа сыплются градом. Они заполонили первые полосы всех американских изданий. А все потому, что политик в очередной раз наступил на любимые грабли — Twitter. В публикации он в прямом смысле "отправил" женщин из Демократической партии с местом рождения в паспорте за пределами США на историческую родину строить экономику и политику за границами Америки.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly......