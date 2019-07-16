Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
16 июля 201911:23

Сильный пожар обратил в бегство посетителей музыкального фестиваля в Хорватии. Видео

Twitter/24sata_HR

Около 10 тысяч посетителей и участников фестиваля Fresh Island в Ховатии были вынуждены спешно эвакуироваться из-за сильного лесного пожара, подошедшего вплотную к площадке, где проходило мероприятие.

 

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в ночь на вторник, 16 июля, в районе города Новалья на хорватском острове Паг в Адриатическом море.

Известно, что возгорание произошло в сосновой роще неподалеку от пляжа, после чего пламя быстро распространилось на сравнительно обширную территорию.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

 

В настоящее время в тушении задействованы значительные силы пожарной охраны и специальная авиация.

Сейчас

11:53

После дела Голунова уволены четверо сотрудников УВД ЗАО Москвы

11:36

Евкуров займется боевой подготовкой летчиков

11:35

Кишиневский самолет вернулся в Домодедово на одном двигателе

11:25

Западные СМИ сообщили о захвате Ираном танкера ОАЭ

09:36

В Москве социальным такси разрешили ездить по выделенке

09:22

На жилой дом в Чечне упал самолет

07:18

100 дельфинов устроили заплыв в бухте Лагуна Бич в Калифорнии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Самолет, упавший на дом в Чечне, обесточил три станицы

Самолет, упавший на дом в Чечне, обесточил три станицы

49 минут назад
Западные СМИ сообщили о захвате Ираном танкера ОАЭ

Западные СМИ сообщили о захвате Ираном танкера ОАЭ

11 минут назад
Бастрыкин: надо вернуть конфискацию имущества и уголовное преследование юрлиц

Бастрыкин: надо вернуть конфискацию имущества и уголовное преследование юрлиц

15 минут назад
Die Welt пугает читателей "запрещенными российскими ракетами"

Die Welt пугает читателей "запрещенными российскими ракетами"

4 часа назад
МИД Турции: Анкара продолжит буровые работы в ИЭЗ Кипра, несмотря на санкции Евросоюза

МИД Турции: Анкара продолжит буровые работы в ИЭЗ Кипра, несмотря на санкции Евросоюза

6 часов назад
В Москве социальным такси разрешили ездить по выделенке

В Москве социальным такси разрешили ездить по выделенке

2 часа назад
Пыталась сделать "солнышко": страшное падение с качелей попало на видео

Пыталась сделать "солнышко": страшное падение с качелей попало на видео

16 минут назад
В Бразилии похитили интервью с Неймаром

В Бразилии похитили интервью с Неймаром

2 часа назад
В ДНР рассказали, как украинские каратели выпустили снаряд по своим же бойцам

В ДНР рассказали, как украинские каратели выпустили снаряд по своим же бойцам

5 часов назад
Российские геохимики выяснили, откуда взялся океан внутри Земли

Российские геохимики выяснили, откуда взялся океан внутри Земли

47 минут назад
"Ксенофоб и расист" Дональд Трамп оказался в эпицентре нового скандала

"Ксенофоб и расист" Дональд Трамп оказался в эпицентре нового скандала

11 часов назад
Топ-10 самых продаваемых электромобилей 2019

Топ-10 самых продаваемых электромобилей 2019

22 часа назад
Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

15.07.2019 10:25
Обзор смартфона Honor 20: с камерным квартетом

Обзор смартфона Honor 20: с камерным квартетом

19 минут назад
Топ-10 львов из мультфильмов

Топ-10 львов из мультфильмов

1 час назад
Вести.net: власти США выступили против криптовалюты Facebook

Вести.net: власти США выступили против криптовалюты Facebook

2 часа назад
Не прошло и полугода: Пакистан открыл небо

Не прошло и полугода: Пакистан открыл небо

2 часа назад
Все компьютеры с Windows превратятся в смарт-колонки

Все компьютеры с Windows превратятся в смарт-колонки

2 часа назад
Acer обновила свой самый тонкий и легкий ноутбук. Цена в России

Acer обновила свой самый тонкий и легкий ноутбук. Цена в России

2 часа назад
Любой аккаунт в Instagram можно было взломать за $150

Любой аккаунт в Instagram можно было взломать за $150

3 часа назад
Минприроды России предлагает ввести ЕГЭ по экологии

Минприроды России предлагает ввести ЕГЭ по экологии

4 часа назад
Более 100 дельфинов устроили заплыв в бухте Лагуна Бич в Калифорнии

Более 100 дельфинов устроили заплыв в бухте Лагуна Бич в Калифорнии

4 часа назад
Захарова назвала ситуацию с Вышинским "фарсом, абсурдом и абсолютным безумием"

Захарова назвала ситуацию с Вышинским "фарсом, абсурдом и абсолютным безумием"

4 часа назад
Власти США против Libra. Какая позиция у других стран?

Власти США против Libra. Какая позиция у других стран?

4 часа назад
Взрыв газа в жилом доме в Калифорнии: один человек погиб, 15 пострадали

Взрыв газа в жилом доме в Калифорнии: один человек погиб, 15 пострадали

5 часов назад
Под Иркутском восстанавливают защитный вал и проводят вакцинацию жителей

Под Иркутском восстанавливают защитный вал и проводят вакцинацию жителей

5 часов назад
Совбез ООН обсудит вопрос нарушения Украиной Минских соглашений

Совбез ООН обсудит вопрос нарушения Украиной Минских соглашений

5 часов назад
Каковы шансы новых санкций к России?

Каковы шансы новых санкций к России?

6 часов назад
США пытаются не остаться без денег до осени

США пытаются не остаться без денег до осени

6 часов назад
Площадь лесных пожаров в России превысила 180 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в России превысила 180 тысяч гектаров

6 часов назад
Загранпаспорта для получивших гражданство жителей Донбасса будут выдавать во всех регионах

Загранпаспорта для получивших гражданство жителей Донбасса будут выдавать во всех регионах

6 часов назад
Вторая партия косаток, освобожденных из "китовой тюрьмы", прибыла к месту выпуска

Вторая партия косаток, освобожденных из "китовой тюрьмы", прибыла к месту выпуска

6 часов назад
Пушков прокомментировал предложение Вакарчука сажать в тюрьму за переговоры с РФ

Пушков прокомментировал предложение Вакарчука сажать в тюрьму за переговоры с РФ

7 часов назад
Американская разведка: эффективность С-400 зависит от того, кто использует этот ЗРК

Американская разведка: эффективность С-400 зависит от того, кто использует этот ЗРК

7 часов назад
США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор

США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор

7 часов назад
Спасатели передали врачам альпиниста, сорвавшегося в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели передали врачам альпиниста, сорвавшегося в горах Кабардино-Балкарии

8 часов назад
Ждет ли рубль падение? Пессимистическое мнение польского аналитика

Ждет ли рубль падение? Пессимистическое мнение польского аналитика

9 часов назад
МИД Великобритании: Лондон не вышлет Ассанжа в страну, где действует смертная казнь

МИД Великобритании: Лондон не вышлет Ассанжа в страну, где действует смертная казнь

9 часов назад
В столичном метро запустили новый тематический поезд "Москва промышленная"

В столичном метро запустили новый тематический поезд "Москва промышленная"

9 часов назад
Кому повезёт? "Яндекс.Такси" договорилась о покупке новых активов

Кому повезёт? "Яндекс.Такси" договорилась о покупке новых активов

10 часов назад
Эрдоган: цель Анкары - совместное с Россией производство систем ПВО

Эрдоган: цель Анкары - совместное с Россией производство систем ПВО

10 часов назад
Джонсон и Хант схлестнулись в последнем раунде дебатов

Джонсон и Хант схлестнулись в последнем раунде дебатов

10 часов назад
Могерини: никто из участников СВПД не считает значительным несоблюдение сделки Ираном

Могерини: никто из участников СВПД не считает значительным несоблюдение сделки Ираном

11 часов назад
Обвиняемый в хищении почти двух миллиардов рублей Мазуров обжалует свой арест

Обвиняемый в хищении почти двух миллиардов рублей Мазуров обжалует свой арест

11 часов назад
Трамп выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона

Трамп выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона

12 часов назад
Смертельный массаж: на теле женщины следователи нашли следы многочисленных уколов

Смертельный массаж: на теле женщины следователи нашли следы многочисленных уколов

12 часов назад
Простые вопросы: превышение скорости на 1 км/ч - это нарушение ПДД или нет?

Простые вопросы: превышение скорости на 1 км/ч - это нарушение ПДД или нет?

13 часов назад
18 раз привлекался к ответственности: водитель разбившегося автобуса отправлен в СИЗО

18 раз привлекался к ответственности: водитель разбившегося автобуса отправлен в СИЗО

13 часов назад