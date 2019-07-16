Сильный пожар обратил в бегство посетителей музыкального фестиваля в Хорватии. Видео

Около 10 тысяч посетителей и участников фестиваля Fresh Island в Ховатии были вынуждены спешно эвакуироваться из-за сильного лесного пожара, подошедшего вплотную к площадке, где проходило мероприятие.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в ночь на вторник, 16 июля, в районе города Новалья на хорватском острове Паг в Адриатическом море.

Известно, что возгорание произошло в сосновой роще неподалеку от пляжа, после чего пламя быстро распространилось на сравнительно обширную территорию.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время в тушении задействованы значительные силы пожарной охраны и специальная авиация.