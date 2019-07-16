Три человека погибли во время обрушения аттракциона в Индии. Видео

В воскресенье в индийском Ахмедабаде аттракцион-маятник переломился, и 32 человека упали с высоты четырехэтажного дома.

Первоначально сообщалось что в результате инцидента погибли два человека, однако позже издание Navbharat Times рассказало трех жертвах. Еще 29 человек получили травмы, из них 15 пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Начальник местной пожарной службы отказался озвучить местным СМИ вероятные причины аварии, сославшись на то, что до окончания проводимой экспертизы это будут пустые домыслы.

В свою очередь, муниципальный комиссар Виджай Нехра заявил, что приостановит выдачу лицензий для развлекательных парков и намекнул, что разрешение на использование поломавшегося аттракциона-маятника, могло быть выдано с коррупционными нарушениями.