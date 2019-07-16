Коломойскому вернули его недвижимость на Украине

В эфире ток-шоу "Кто против?" лидер общественного движения "Парус" Юрий Кот сообщил ошарашивающую новость: Украинский суд снял арест с 415 объектов недвижимости, связанных с Коломойским. Олигарху вернули практически все, что ему принадлежало в Незалежной.

По мнению Юрия Кота, этот факт еще раз подтверждает, что за Зеленским стоит Коломойский. И последний, "когда играл в эту большую политическую аферу, надеялся именно на возвращение собственных ресурсов, которые в свое время он украл у народа Украины, а также надеялся на перераспределение уже существующего уклада", — заключил спикер.

Ранее Печерский суд Киева в рамках уголовного дела о растрате имущества и выдаче кредитов "ПриватБанком" арестовал 415 объектов недвижимого имущества, принадлежащего компании "Приватофис". Основным владельцем "ПриватБанка" до его национализации в конце 2016 года был бизнесмен Игорь Коломойский.