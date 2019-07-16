Выборы в Мосгордуму: призывы выйти на митинги ЦИК расценил как слабость
Член партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что не удовлетворен встречей в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с кандидатами в Мосгордуму.
Он сообщил, что кандидаты хотели говорить с председателем ЦИК Эллой Памфиловой до того, как окружные комиссии начнут принимать решения об отказе в регистрации независимых кандидатов.
Однако ранее Памфилова, как сообщает радиостанция Business FM, требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы встретиться с ней именно 16 июля назвала "ударом ниже пояса", поскольку сейчас она проходит непростой реабилитационный период после операции.
Глава ЦИК сообщила, что предлагала встретиться 22 июля, когда будет чувствовать себя получше, но они настаивали на 16 июля.
Памфилова также пообещала: "Если кого-то из них к этому времени незаконно снимут с выборов, будем обязательно восстанавливать" и рассказала, что коллеги под руководством зампредседателя ЦИК Николая Булаева готовы их принять и внимательно выслушать аргументы.
"Дай бог никому из них не болеть, включая Навального, который назвал меня жуликом и симулянткой", — добавила глава ЦИК.
Митрохин же после встречи в ЦИК 16 июля заявил, что таким образом их "отправили по бюрократическому пути". "А по моему опыту это путь всегда самый безрезультатный", – цитируют "Ведомости" его слова.
Николай Булаев, в свою очередь, заявил, что в комиссии пока не расценивают ситуацию как кризисную и "время для обращения в ЦИК еще не наступило".
Он заверил, что можно будет обжаловать решение Мосгоризбиркома, если он подтвердит отказы окружных комиссий в регистрации.
Однако пока в ЦИК не видели ни одного подтвержденного случая, когда подпись пожаловавшегося избирателя была бы признана недействительной, отметил Булаев, а все подобные "вбросы" делаются для того, чтобы вывести людей на улицы.
Булаев также высказал мнение, что попытка решить проблему через улицу говорит о слабости позиции кандидатов.
Ранее, после несогласованной акции "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму", которую организовал штаб Алексея Навального 14 июля, председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов призвал оппозицию к диалогу.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября.
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