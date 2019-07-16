Суд в Амстердаме не смог решить судьбу скифского золота

Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление голландской инстанции.

Такое решение поясняется тем, что служителям Фемиды в двухмесячный срок нужна от сторон дополнительная информация относительно права собственности, чтобы понять, кому отдать артефакты – Киеву, требующему возвращения коллекции на Украину или музеям Крыма, которые хотят возвращения золота, в том числе в связи с правом оперативного управления коллекцией.

При этом отмечается, что крымские сокровища будут удерживаться Нидерландами до окончательного решения суда, которое ожидается через 6-9 месяцев.

Речь идет о двух тысячах артефактов, которые представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, то есть, до воссоединения Крыма с Россией.

По окончании выставки в августе 2014 года Москва и Киев, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. 14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама рассмотрел иск музеев Крыма и постановил, что коллекция должна быть возвращена Украине. Крымская сторона подала апелляцию.