Лагард уходит с поста директора МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард подала в отставку в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка. Об этом говорится в заявлении Лагард, распространенном МВФ.

Прошение об отставке из фонда вступит в силу с 12 сентября 2019 года.

До этого момента, сообщила Лагард, будет действовать объявленное ею ранее решение не участвовать в делах МВФ до тех пор, пока рассматривается кандидатура на пост главы ЕЦБ.

По ее словам, такое решение было принято, исходя из интересов фонда. "И это ускорит процесс избрания моего преемника", — уверена Лагард.

Она также сообщила, что Совет управляющих в ближайшее время займется избранием нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда, передает РИА Новости.

Одновременно с заявлением Лагард об отставке отдельное заявление распространил и Совет управляющих фонда.

В нем Лагард благодарят за работу на благо МВФ и отмечают, что "под ее руководством фонд успешно помог своим странам-членам ориентироваться в беспрецедентном окружении вызовов, включая влияние глобального финансового кризиса и его последствий".

В заявлении Совета также говорится о том, что процесс поиска нового директора-распорядителя начнется "немедленно".