Небензя: карательные меры против русского языка на Украине чреваты дальнейшим разобщением

Ограничительные и карательные меры по отношению к русскому языку на Украине приведут к дальнейшему раздору и социальной напряженности. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя, пишет агентство ТАСС.

Официальный Киев пытается объяснить ввод ограничений попыткой поддержать национальный язык по отношению к меньшинствам. Однако не менее четверти граждан Украины считают русский язык родным. Называть их меньшинствами нельзя, добавил Небензя.

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло, в свою очередь, заявила, что новый закон об украинском языке может негативно сказаться на правах меньшинств.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко утверждает, что закон о языке – внутреннее дело Незалежной. Киев сам разберется в своих проблемах, причем при помощи разных комиссий по делам меньшинств, уверен Ельченко.

Напомним, экс-президент Украины Петр Порошеко в последние дни на должности успел утвердить документ, которые предписывает использовать национальный язык во всех сферах жизни. За соблюдением закона следят специальные инспекторы. Они могут без предупреждения посещать заседания органов госуправления, требовать на проверку документы у политических партий и организаций и многое другое.