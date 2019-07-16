Тема номер один в Италии: украинцы покушались на Сальвини, Ярош грозит местью

Украина стала темой номер один в Италии. Вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что на него готовила покушение группа украинских граждан. Их задержали с оружием, от автоматов до ракет. И журналисты CNN сразу же поспешили заявить, что речь идет об ополченцах Донбасса. Этот фейк не соответствует данным полиции, где сообщили, что в руки к ним попали украинские неонацисты, бойцы карательных батальонов. Кто и почему сейчас пытается выгородить радикалов?

Националистическая символика и целый арсенал раскладывают на столах туринские полицейские. Десяти единиц ручного огнестрельного оружия и даже ракета класса "воздух-воздух", которая, судя по маркировке, принадлежала вооруженным силам Катара.

"Арестованы трое, и среди них член ультраправой партии "Новая сила". Экстремисты готовили покушение на итальянского министра внутренних дел Маттео Сальвини. Сегодня он сам это подтвердил", — заявили в полиции.

"Сигнал поступил об украинской группе, которая хотела совершить покушение на мою жизнь. Я думаю, что ничего не сделал плохого Украине, мы передали сообщение, в данном случае, очевидно, это не был сумасшедший или фантазер, и я рад, что эта угроза для меня послужила обнаружению этого арсенала", — отметил Маттео Сальвини.

Как только звучит "украинская группа", CNN тут же выдает свою версию.

"Арсенал оружия был обнаружен полицией в рамках расследования в отношении итальянцев "с экстремистской идеологией", которые воевали на стороне пророссийских сепаратистов на Донбассе в прошлом июле", — сделала информационный выверт CNN.

Euronews вторят американским коллегам: на сайте уточняя, правда, что изначально в полицейском пресс-релизе все было иначе.

"Во вторник текст заявления полиции был исправлен, было удалено упоминание о том, на чьей стороне воевали подозреваемые", — отмечают в Euronews.

Мы обратились за разъяснениями в туринскую полицию.

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Но на официальный запрос так и не ответили. А вот скриншоты с официального сайта: первоначальное сообщение — прямо противоположно тому, что обнародовала американская и европейская пресса.

"Расследование началось около года назад, когда полицейский штаб в Турине начал наблюдение за группой лиц, связанных с политическим движением ультраправых, которые сражались в украинском регионе Донбасс против сепаратистов", — гласил текст на сайте полиции.

Новый релиз — более нейтральный:

"Наблюдение за группой итальянских бойцов с экстремистскими взглядами, которые в прошлом принимали участие в вооруженном конфликте в украинском регионе Донбасс".

Заявление Сальвини от 16 июля отношения Рима и Киева ухудшат. В Италии только что был осужден на 24 года украинский националист Виталий Маркив — он-то точно воевал на стороне официального Киева. Доказано, что Маркив причастен к убийству фотографа Андреа Роккелли, гражданина Италии, работавшего в Донбассе. Националист Ярош после решения суда призвал массово брать в заложники итальянских граждан.