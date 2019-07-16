"Ленфильм" и "Беларусьфильм" заключили соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин и руководитель "Беларусьфильма" Владимир Крачевский подписали соглашение о сотрудничестве компаний в кинопроизводстве, дистрибуции и продвижении проектов, передает ТАСС.

Как подчеркнул Крачевский, данный шаг позволит реализовать двум киностудиям как реализацию интересных киносценариев, так совместное продвижение снятых фильмов на территории СНГ и других странах мира.

Он отметил, что "Беларусьфильм" снимает в год более 30 картин российского производства. Продвинутость киностудии отметил и Пичугин, подчеркнув, что белорусские коллеги обладают большим количеством аутентичного и хорошо сохранившегося реквизита, техники, что позволяет в разы сократить время на создание декораций.

В свою очередь в Минске ждут от "Ленфильма" в первую очередь кадровой помощи – прихода режиссеров, операторов, специалистов по работе с компьютерной техникой, художников по костюмам и декорациям, ассистентов по реквизиту.

Крачевский считает, что две киностудии удачно дополнят друг друга и он заинтересован в том, чтобы представители "Беларусьфильма" прошли стажировку на петербургской киностудии, получив тем самым, повышение квалификации.