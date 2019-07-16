Дмитрий Гудков и Сергей Митрохин не примут участие в выборах Мосгордумы

Окружные избирательные комиссии отказали Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Юлии Галяминой, Кириллу Гончарову и Сергею Митрохину в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, подчеркнув, что причина этого в недостаточном количестве достоверных подписей.

Ранее сообщалось, что на этих же основаниях было отказано в регистрации еще двум кандидатам — музыканту Сергею "Пауку" Троицкому и юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь.

Выборы в Московскую городскую думу должны пройти 8 сентября.