НХЛ. Бучневич и Наместников могут покинуть "Нью-Йорк Рейнджерс"

Российские нападающие клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич и Владислав Наместников могут сменить команду нынешним летом. "Рейнджеры" намерены освободить место в платежной ведомости и в связи с этим хотят обменять россиян.

К слову, ряд экспертов считают, что Бучневич и Наместников пали жертвой своего соотечественника Артемия Панарина, который заключил с "Рейнджерс" многомиллионное соглашение на правах свободного агента. И, если сравнивать потенциал новичка "Нью-Йорка" и его российских старожилов, то сравнение будет явно не в пользу двух последних.

Стоит сказать, что у Бучневича вообще пока нет контракта на следующий сезон и арбитраж по его делу, как сообщает New York Post, назначен на 29 июля. Оба наши игрока были не слишком активны в минувшем чемпионате: Павел набрал 38 (21 гол и 17 передач) очков в 64 матчах, а Наместникова всего 31 (11+20) результативный балл в 78 играх сезона.