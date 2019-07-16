Руководство Молдавии выступает за нейтралитет и отказ от вступления в НАТО

Президент Молдавии Игорь Додон считает необходимым добиваться международного признания нейтралитета республики, отказавшись от вступления страны в НАТО.

Как передает ТАСС, об этом политик проинформировал мировую общественность в ходе своего выступления в эфире молдавского телеканала "Акченте".

Рассуждая о кабинете министров, который сформировали выступающая за сближение с Россией Партия социалистов и проевропейский блок Acum ("Сейчас"), Додон подчеркнул, что никто не будет вступать в североатлантический альянс без социалистов.

Президент Молдавии уверен, что нейтралитет республики станет основой будущего приднестровского урегулирования, для чего понадобится время – полгода-год.

Несмотря на то, что в конституции Молдавии закреплен статус нейтралитета, с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства, между тем, по данным социологических опросов, большинство жителей страны выступает против вступления в североатлантический альянс.