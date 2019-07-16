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16 июля 201922:59

Федор Смолов выиграл шутливое шоу и пожертвовал деньги сельскому клубу

Футболист сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов принял участие в ютуб-шоу Comment Out вместе с Ольгой Бузовой. Он выиграл у популярной ведущей шутливое состязание и перечислил 400 тыс. рублей на восстановление дома культуры в селе Костин Лог Алтайского края.

Comment Out – юмористический баттл, в ходе которого участники должны или оставить шутливый комментарий под чужим постом в социальных сетях, или получить наказание.

Смолов и Бузова весело отрывались во время состязания, верх в котором одержал спортсмен. При этом в один из моментов он отказался от одного из комментариев, выбрал наказание, которое стало для него достаточно затратным: следовало перевести 400 тыс. рублей в сельский дом культуры. Но следует отдать должное футболисту, который сделал крупный взнос с лучезарной улыбкой.

Организаторы шоу, к слову, сообщили игроку, что теперь дом культуры, которому он помог, будет носить его имя. Правда это или ведущие пошутили в стиле стилистики своего проекта, пока осталось неизвестным.

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