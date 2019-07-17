Трамп запретил продавать Турции истребители F-35

США не будут продавать Турции истребители F-35 в связи с покупкой российских комплексов С-400. Об этом заявил Дональд Трамп на встрече кабинета министров.

"Турция заказала более сотни самолетов F-35 и планировала заказать еще. Но поскольку у них уже есть система ракет, которую производит Россия, им теперь запрещено покупать наши самолеты", — сказал американский президент.

По его словам, у него были очень хорошие отношения с турецким президентом Эрдоганом, и, признался Трамп, Соединенные Штаты оказались в непростой ситуации.

"Мы сейчас работаем над этим. И мы не поддерживаем Анкару в этом решении", — отметил он.

Тем временем Россия передала Турции очередные компоненты зенитно-ракетного комплекса С-400. Как сообщают в Минобороны, технику отправляют покупателю точно в сроки, записанные в контракте.

Первые военно-транспортные самолеты с деталями ЗРК прибыли в Турцию 12 июля. Договор на поставку четырех дивизионов С-400 за 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть суммы Стамбул оплатит самостоятельно, часть — за счет российского кредита. Одновременно наши специалисты обучают турецких коллег, которым предстоит использовать эти системы, передает телеканал "Россия 24".