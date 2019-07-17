В Подмосковье столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие

На 73 километре трассы М-3 в районе городского округа Наро-Фоминск в Подмосковье произошло столкновение шести автомобилей.

На сайте регионального главка МЧС сообщается, что ДТП произошло в результате нарушения правил дорожного движения. Есть пострадавшие, количество уточняется. Разлива топлива нет.

К ликвидации аварии привлечены 24 человека и 8 единиц техники, передает ТАСС.

Движение в направлении области на данном участке частично затруднено.