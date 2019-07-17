Лунное затмение было видно почти во всех частях света

Лунное затмение наблюдали сегодня во всем мире. Его было видно почти во всех частях света. Следующее такое событие произойдет через шесть лет.

Жители Австралии и Азии стали свидетелями этого астрономического явления сегодня рано утром.

В Европе благодаря хорошей погоде его наблюдали еще накануне вечером, когда солнце садилось.

В России лучше всего затмение было видно в Крыму и на Кавказе. Следующее такое событие произойдет только через шесть лет.