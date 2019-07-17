В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка

В главке МВД России по Краснодарскому краю сообщили, о смертельном ДТП под Геленджиком.

Легковой автомобиль Ford Transit двигался со стороны поселка Джубга. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.